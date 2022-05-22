الامارات | انطلاق مؤتمر «الميل الأخير الأمني لبطولة كأس العالم»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر «الميل الأخير الأمني لبطولة كأس العالم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة اعمال مؤتمر الميل الأخير الأمني لبطولة كاس العالم (قطر 2022) الذي تنظمه لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كاس العالم (قطر 2022) على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية واسعة بهدف التأكيد على الجاهزية الأمنية لدولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، والوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية اللازمة للبطولة وتعزيز التعاون الشرطي ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 وفدا يمثلون الدول المتأهلة للبطولة، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وشراكة بطولة كأس العالم، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، وجهاز الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، فضلا عن ممثلين من جهات أخرى ذات العلاقة، حيث تتضمن أعماله تعريفا بالبطولة، وتقييم المخاطر والتحديات الأمنية، ونهج التخطيط الأمني، والإجراءات الأمنية الخاصة بالمنشآت الخاصة بالبطولة، ومتطلبات الأمن السيبراني في البطولة، والاتصال والتعاون مع الشركاء الدوليين.



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