شاهد.. التونسية جابر تودع بطولة "رولان غاروس" الفرنسية مبكرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ودعت التونسية أُنس جابر المصنفة سادسة عالميا بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب من الدور الأول بخسارتها أمام البولندية ماغدا لينيت.



وبدأت جابر المباراة بقوة وفازت بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تخسر مجموعتين متتاليتين، بواقع 7-6 و7-5، لتحسم النجمة البولندية اللقاء لمصلحتها خلال ساعتين و28 دقيقة.

وهذه الخسارة هي الثانية لجابر أمام لينيت في خمس مواجهات بينهما حتى الآن، والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وستواجه لينيت في الدور المقبل، الفائزة من مباراة الإيطالية مارتينا تريفيزان والبريطانية هاريت دارت.