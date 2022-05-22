تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-5-2022 وجدول جميع المباريات التي تقام في كافة البطولات والمنافسات على مستوى العالم.



في الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ اليوم مواجهات الجولة الأخيرة والحاسمة، إذ يحل أستون فيلا ضيفًا على مانشستر سيتي في مواجهة حسم اللقب.

كما يستضيف اليوم أرسنال فريق إيفرتون، حيث يأمل الجانرز في حسم المركز الرابع بعد هذه المواجهة، في الوقت الذي يلتقي فيه توتنهام مع نوريتش سيتي في مباراة ستحدد من المتأهل الرابع لدوري أبطال اوروبا.

وفي الدوري الإيطالي أيضًا، سيحدد اليوم بطل الدوري، حيث يحل ميلان ضيفًا على ساسولو في المباراة الأخيرة من البطولة، وفي نفس التوقيت يستضيف إنتر ميلان فريق سامبدوريا.

أما في الدوري الإسباني، فيختتم برشلونة مبارياته بلقاء ضد فياريال على ملعب كامب نو.

بينما في الدوري الإماراتي وبعد ان حسم العين البطولة، يلعب مباراة الجولة 25 ضد نادي عجمان.

ويخوض الترجي مباراة نارية ضد الصفاقسي في الجولة السادسة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي..

أيضًا في الدوري المغربي، يستضيف الوداد نادي اولمبيك خريبكة في الجولة 24 من البطولة، وهي آخر مباريات الوداد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف برشلونة نادي فياريال، كما يلتقي أتلتيك بيلباو وإشبيلية، أيضًا يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال سوسييداد.

مباريات الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، يواجه مانشستر سيتي نادي أستون فيلا، كما يواجه ليفربول فريق وولفرهامبتون، ويلتقي أرسنال وإيفرتون، ويلعب توتنهام ضد نوريتش.

وفي الدوري الإيطالي يلتقي اليوم ميلان وساسولو، ويواجه إنتر ميلان نادي سامبدوريا، ويلعب نابولي ضد سبيزيا.

و في الدوري التونسي، يلعب الترجي ضد الصفاقسي، كما يواجه النجم الساحلي اتحاد بن قردان.

مباراة وحيدة تقام اليوم في الدوري المغربي تجمع بين الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة.

يلعب اليوم الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، ويواجه بيراميدز نادي الاتحاد، ويلتقي المصري وفيوتشر.