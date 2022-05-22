تعديل موعد مباراة الأهلي وإيسترن بسبب نهائي أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد الأهلي المصري لخوض مباراة قوية ومرتقبة أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الإثنين 30 مايو/ آيار 2022.



وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق، عن تحديد يوم 25 مايو موعدا لمباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني في لقاء مؤجل من الجولة 14 بالدوري المحلي.

لكن إدارة الأهلي أرسلت خطابا رسميا للرابطة، مطالبة بتأجيل اللقاء حتى يتمكن الفريق من الاستعداد الجيد لنهائي أفريقيا، وخوض المباراة بدون الدوليين في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وذكر موقع "يلا كورة" المصري، أن رابطة الأندية المحترفة قررت الاستجابة لطلب الأهلي وتأجيل مباراته ضد إيسترن كومباني لتوفير الوقت أمام بطل أفريقيا للاستعداد بشكل جيد لمواجهة نهائي دوري الأبطال.

وأوضح المصدر أن "المباراة ستقام يوم 15 يونيو المقبل، بعد أن أبدى الأهلي استعداده لخوض اللقاء أثناء التوقف الدولي القادم"..

وسيلعب الأهلي بموجب الجدولة الجديدة للمباريات، أمام المصري بالسلوم لقاء كأس مصر لموسم 2021-2022، يوم 12 يونيو وبعدها بـ3 أيام يلاقي إيسترن كومباني، ثم ديربي الزمالك في 19 من نفس الشهر.