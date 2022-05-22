تعرف على موعد مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم الوداد استعدادته لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، بمباراته في الجولة 24 من الدوري المغربي أمام نظيره أولمبيك خريبكة.



ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي أولمبيك خربيكة بالمركز السابع بـ32 نقطة.

يستقبل فريق الوداد نظيره أولمبيك خربيكة في الجولة 24 من الدوري المغربي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنطلق المباراة في تمام 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث المباراة عبر قناة المغربية الرياضية Arryadia SD/HD، ويمكن متابعتها أيضا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022

الوداد 50 نقطة

الرجاء 49 نقطة

الجيش الملكي 37 نقطة

المغرب الفاسي 35 نقطة

شباب المحمدية 32 نقطة

الفتح الرباطي 32 نقطة