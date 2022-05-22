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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
يختتم الوداد استعدادته لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، بمباراته في الجولة 24 من الدوري المغربي أمام نظيره أولمبيك خريبكة.
ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي أولمبيك خربيكة بالمركز السابع بـ32 نقطة.
يستقبل فريق الوداد نظيره أولمبيك خربيكة في الجولة 24 من الدوري المغربي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتنطلق المباراة في تمام 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:15 مساء بتوقيت أبوظبي.
تبث المباراة عبر قناة المغربية الرياضية Arryadia SD/HD، ويمكن متابعتها أيضا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".
ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022
الوداد 50 نقطة
الرجاء 49 نقطة
الجيش الملكي 37 نقطة
المغرب الفاسي 35 نقطة
شباب المحمدية 32 نقطة
الفتح الرباطي 32 نقطة