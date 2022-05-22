لاعبة كويتية تنسحب من بطولة تايلاند لسلاح المبارزة بسبب لاعبة إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، بأن اللاعية الكويتية خلود المطيري؛ انسحبت من بطولة تايلاند الدولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، لرفضها مواجهة لاعبة إسرائيلية.



لاعبة كويتية ترفض مهاجمة لاعب صيهوني

وسرعان ما انتشر اسم اللاعبة الكويتية خلود المطيري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب رواده عن امتنانهم لموقفها العربي الأصيل، ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وقال حساب باسم زيد الصقري: البطله اللاعبة خلود المطيري من بلدي؛ ترفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وتصفع الصهاينة العرب بانسحابها.. حي رأسك ورأس من رباك خلود المطيري.

تعليقات السوشيال ميديا

كما نشر حساب آخر، صورة اللاعبة، معلقًا عليها: كفو يابنت مطير، بينما قال حساب باسم محمد طللال السعيد: ربما لا يفهم البعض سبب الإصرار على الانسحاب.. الإصرار على الانسحاب يعني أن لاعبي الكويت الأبطال لا يعترفون أصلًا بوجود هذا الكيان الغاصب.. بارك الله فيك يا خلودالمطيري.. أنتِ بطله لتمسكك في المبدأ، وعوضك إن شاءالله بالبطولات المقبلة.



وكتب حساب آخر يدعى بسام فهد: لا زال رياضي الكويت يرفضون اللعب أمام الكيان الصهيوني، ليكون انتصارا للقيم والمبادئ التي تعلمنا عليها ونعلمها لأبناءنا.. شكرا خلود المطيري، فيما ذكر حساب آخر: خلود المطيري بطله من أبطالنا، وفخرنا.

كما علّق حساب باسم أنور كفايا، قائلا: جزاك الله خيرا يا خلود المطيري.. شكرا لأهلنا في الكويت.. الشهامة والكرامة.

يذكر أن اللاعبة خلود المطيري؛ حاصلة على ميدالتين في مسابقتين عالميتين.