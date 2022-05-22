شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته غداً.. ويترقب قرار تأجيل مباراة إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات غداً، الاثنين، بعد الراحة التى حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبى فى الدوري الممتاز. وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، بعد الفوز على إنبي أمس بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل من المباراة التى جمعتهما أمس باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري.

وقرر موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمواجهة الإجهاد الذي يعانى منه الفريق وتسبب فى كثير من الإصابات داخل الفريق.

ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمواجهة إيسترن كومباني فى الدوري، والمقرر لها الأربعاء المقبل، لكنها تواجه شبح التأجيل بقوة بسبب ارتباط الأهلي بمباراة الوداد المغربي فى نهائي دور أبطال أفريقيا بالمغرب يوم 30 مايو الجارى بالمغرب.

ويترقب مسئولو الأهلي صدور قرار رسمي بتأجيل مباراة إيسترن كومباني، والمتوقع صدوره خلال ساعات، حتى يحصل الفريق على فترة كافية للاستعداد لمواجهة الوداد فى النهائي الأفريقي المرتقب.

وحال صدور قرار رسمي بتأجيل مباراة إيسترن كومباني بشكل رسمي سيبدأ الأهلي غداً الاستعداد للنهائي الأفريقي المرتقب.