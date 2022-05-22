شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب عماد النحاس أمام بيراميدز قبل مواجهة الليلة.. لم يحقق أى فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره بيراميدز، فى التاسعة مساء اليوم، بالجولة العشرين من بطولة الدورى الممتاز فى اللقاء الذى يقام باستاد الإسكندرية. ويقود الاتحاد السكندرى عماد النحاس مديرا فنيا، حيث تٌعد مباراة بيراميدز اليوم هى المواجهة الثامنة التى يلتقى فيها النحاس مع الفريق السماوى، حيث التقى معه 6 مرات بمسماه الحالي "بيراميدز" ومرتين بمسماه القديم "الأسيوطى".

التقى عماد النحاس مع بيراميدز 6 مرات، وقت كان مديرا فنيا للمقاولون العرب، وخسر 5 مواجهات وتعادل مرة وحيدة وقت ولايته مع فريق طنطا التقى النحاس مع الأسيوطى وتعادلا بهدف لكل منهما، ومع فريق الرجاء خسر النحاس بهدف نظيف.

ويحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 34.