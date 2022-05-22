شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد رضا لاعب الطائرة: كان نفسى أكون ممثل وبحب شيكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد رضا لاعب الكرة الطائرة فى نادى الزمالك.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.
بتدخل المطبخ؟
لأ بصراحة.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
مفيش أى أكلة.
من نجمك المفضل؟
محمد صلاح.
من مطربك المفضل؟
عفروتو.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
ممثل.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
شيكو.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.