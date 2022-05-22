شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك لليوم السابع من رواندا: هنفوز على بطل غينيا فى ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمريكى ويليام فويت مدرب كرة السلة بنادى الزمالك أن فريقه سيتغلب على سلاك الغيني فى ربع نهائي بطولة أفريقيا، والتي تقام بعد قليل فى رواندا.

وقال فويت فى تصريحات خاصة لليوم السابع من رواندا، "إن شاء الله هنفوز اليوم، ولكن الصعوبات التى تواجه الفريق هى إصابة أيك ديوجو قبل ساعات، ولكن قادرون على الفوز".

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: أحمد عزب، وعمر هشام ، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى ، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، و حازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات ، بالإضافة إلى أيك ديوجو الذى تعرض للإصابة في الركبة.

وحال فوز الزمالك يصعد لنصف النهائي على أن يلتقى مع الفائز من مباراة كيب تاون و المنستيرى التونسى يوم 25 من الشهرالجارى ، ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسلاك الغينى فى البطولة الأفريقية لكرة السلة عبر شاشتها.