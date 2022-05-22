الامارات | سان جرمان يبدأ تنفيذ رغبات مبابي.. إقالة مدير النادي ليوناردو ونيمار "الضحية التالية"

شكرا لقرائتكم خبر عن سان جرمان يبدأ تنفيذ رغبات مبابي.. إقالة مدير النادي ليوناردو ونيمار "الضحية التالية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم أن إدارة نادي باريس سان جرمان، وبرئاسة القطري ناصر الخليفي، بدأت على الفور في تنفيذ وعودها لنجم الفريق كيليان مبابي، وأول ضحاياه مدير النادي، النجم البرازيلي السابق ليوناردو. وذكرت الصحيفة أنه تم فك الارتباط مع ليوناردو بعد أن تم انتقاده بشدة في التسبب في العديد من المشاكل للفريق، خاصة على مستوى التعاقدات، والنتائج التي لم تسر على مستوى المبالغ القياسية التي دفعت، كما أنه يتوقع بشكل كبير أن يكون التالي على القائمة، البرازيلي نيمار.

ورغم تعاقد النادي مع نجوم عالميين، بينهم مبابي ونيمار وميسي، لكن الفريق لم يحقق أي لقب في دوري أبطال أوروبا، رغم الإنفاق الهائل والذي بلغ أكثر من ملياري يورو طوال السنوات الماضية. وفي الموسم الجاري خرج الفريق من ثمن نهائي الأبطال بهزيمة مذلة على يد ريال مدريد.

وقالت "ليكيب" إن ليوناردو تلقى خبر إقالته مباشرة بعد نهاية مباراة ميتز الاخيرة بالدوري الفرنسي لسان جرمان أمس، والتي فازوا بها 5-0، وسجل فيها مبابي "هاتريك". وكان مبابي جدد رسميا لسان جرمان أمس، براتب سنوي يصل إلى 100 مليون يورو ومكافأة توقيع عقد 300 مليون يورو بعد الضرائب، وذلك حتى 2025، كما أنه حصل على تفويض كامل بأن تتم الاستجابة لكافة رغباته سواء في التعاقدات أو في المسؤولين الذين سيديرون النادي، وكان أول ضحايا بحسب الصحيفة هو ليوناردو، ويتوقع أن يكون الضحية التالية البرازيلي نيمار، الذي لم يكن أبدا على وفاق مع مبابي طوال الفترة الماضية.، حيث سبق وتحدثت "ليكيب" عن شرخ كبير في غرفة ملابس النادي الباريسي، بين معسكر اللاتينيين بقيادة نيمار، ومعسكر باقي اللاعبين الآخرين.

وسبق لمبابي أن عبر عن غضبه في مرات عدة منذ الصيف الماضي، بسبب الامتيازات الهائلة التي يحصل عليها نيمار على وجه الخصوص. وبعد رحيل الأرجنتيني أنخل دي ماريا، بات نيمار أبرز المرشحين لمغادرة النادي في الأيام المقبلة، وقد ينضم إليهم أيضا المدرب الأرجنتيني بوكيتينيو، حيث الحديث قوي في السابعات الماضية عن اتصالات مكثقة مع الفرنسي زين الدين زيدان ليحل مكانه.

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