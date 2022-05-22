إصابة أكتر من 10 أشخاص بعد مباراة دينامو زغرب وهايدوك سبليت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

أصيب أكثر من عشرة أشخاص، اثنان منهم بطلقات نارية، بعد مباراة دينامو زغرب وهايدوك سبليت، والتي انتهت بفوز دينامو زغرب بنتيجة 3-1، ليتوج هكذا بلقب دوري كرواتيا لكرة القدم، وذلك في اشتباكات بين المئات من مشجعي الفريق الخاسر مع الشرطة.

وقالت السلطات الأمنية أنه لا يوجد أي حالة خطرة، وأن اثنين من مشجعي هايدوك أصيبا عندما أطلقت الشرطة النار دفاعاً عن النفس، وأن 12 فرداً من الشرطة أصيبوا خلال أعمال الشغب.

ووقعت الاضطرابات عندما قامت مجموعة من بين 1600 مشجع لهايدوك، كانوا مسافرين في طريق العودة إلى سبليت تحت حراسة الشرطة، بإغلاق الطريق على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب زغرب، وهاجموا أفراد الأمن.