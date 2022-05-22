تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يتمسك فريق إنتر ميلان بأمله الأخير للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي، حين يلاقي سامبدوريا في الجولة الختامية، مساء الأحد.



ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، فيما يأتي سامبدوريا في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.

ويستقبل فريق إنتر ميلان نظيره سامبدوريا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

وتنطلق المواجهة الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري الإيطالي عبر قناة "Serie a" الرسمية بموقع "يوتيوب".

ولا تملك أي قناة عربية حقوق بث مباريات الكالتشيو هذا الموسم بعدما فضلت شبكة "بي إن سبورتس" الانسحاب بعد انتهاء تعاقدها.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

ميلان - 83 نقطة

إنتر ميلان - 81 نقطة

نابولي - 73 نقطة

يوفنتوس - 70 نقطة

لاتسيو - 63 نقطة

روما - 60 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - 27 هدفا

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 23 هدفا

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان – 21 هدفا

جيوفاني سيميوني - فيرونا - 16 هدفا

جيانلوكا ساكاماكا – ساسولو – 16 هدفا