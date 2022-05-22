بعد أنباء انتقاله للأهلي.. أول رد فعل من بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، حالة من الجدل بشأن أنباء تؤكد توقيعه للأهلي، في صفقة انتقال حر.

أخطر المغربي أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء، إن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، وبعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي من عدمه، وهو الأمر الذي سبق وحدث مع التونسي فرجاني ساسي الذي رحل في نهاية شهر يونيو وقبل أن ينتهى الموسم في مصر، وانتقل لصفوف الدحيل القطري.

واتبع بن شرقى الإجراءات المتعارف عليها وقام بإخطار إدارة ناديه بموعد انتهاء تعاقده قبل حلوله بفترة كافية، حتى يتمكن النادى الأبيض من توفير البديل أو الاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفارس الأبيض يعاني من نقص عددي منذ انطلاق الموسم بسبب عدم التمكن من إبرام أي صفقات جديدة في ظل إيقاف القيد لفترتين الذي تعرض له النادى الأبيض.

من جانبه، قال مصدر فى الأهلي إن القلعة الحمراء لم تحصل على توقيع أشرف بن شرقي، موضحاً أن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، فاللاعب معروض على النادى منذ فترة لكن التعاقد معه لم يتم.

وأوضح المصدر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن الأهلي لم يحسم صفقة بن شرقي، بل هناك أصوات كثيرة فى القلعة الحمراء لا تُفضّل التعاقد معه لأسباب غير فنية، مُشيراً إلى القرار النهائي سيُحسم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بن شرقي مع الزمالك في الـ 30 من يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضي، وهو ما دفع مسئولي القلعة الحمراء للدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

ووفقا لما نشره مهيب عبدالهادي، على حسابه بتويتر، فإن أشرف بن شرقي، أصبح لاعبا رسميا في صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وقال: «رسميا. بن شرقي في الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار في السنة، التوقيع تم».