شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، التربع على عرش هدافي الدوري المصري، بعد إقامة ثلاث مباريات مثيرة أمس، السبت، وشهدت جميع المباريات تسجيل أهداف ولكن لا يزال زيزو متصدرا لجدول ترتيب الهدافين.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات السبت جاء كالتالي:

أحمد سيد زيزو الزمالك 11 هدفاً

مروان حمدي سموحة 10 أهداف

مابولولو الاتحاد السكندري 9 أهداف

جون أوكويي إيبوكا إنبي 9 أهداف

محمد هلال البنك الأهلي 7 أهداف

خالد قمر الجونة 6 أهداف

علي معلول الأهلي 6 أهداف

مامادو نياس المقاولون 6 أهداف

أحمد رفعت فيوتشر 6 أهداف

أيمن الصفاقسي فيوتشر 6 أهداف

احمد عاطف فيوتشر 6 أهداف

وجاءت نتائج مباريات أمس السبت كالتالي:

نجح الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

كما خطف نادى سموحة تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، فى المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقى نادى الاتحاد السكندرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مع بيراميدز باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

فيما يدخل فريق فيوتشر تحدياً جديداً تحت قيادة مديره الفني علي ماهر، عندما يلتقي بالنادي المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث فيوتشر عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما يواجه نادى سيراميكا، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، مصر المقاصة على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فى حين حقق مصر المقاصة فوزا غاليا على الجونة فى نفس الجولة.

وفى الرابعة عصرا، يلتقى نادى الإسماعيلى مع البنك الأهلى باستاد الإسماعيلية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق الإسماعيلى الفوز فى آخر مباراتين بالدورى على المصرى وأخيرا على سيراميكا، فى حين تعادل البنك الأهلى مع الأهلى فى آخر المواجهات.