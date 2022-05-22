شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة، قبل انطلاق مباريات اليوم، فيما نجح الأهلى في تحقيق فوز غالى وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقام اليوم الأحد 4 مباريات نارية فى الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين الإسماعيلى مع البنك الأهلى، سيراميكا مع مصر المقاصة، المصرى مع فيوتشر، الإتحاد السكندرى مع بيراميدز .

ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري اليوم السبت 21-5-2022 كالتالى :-

1- الزمالك 41 نقطة الأهداف المسجلة (32) فارق الأهداف (13).

2- بيراميدز 39 نقطة الأهداف المسجلة (29) فارق الأهداف (16).

3- الأهلي 37 نقطة الأهداف المسجلة (34) فارق الأهداف (23).

4- سموحة 34 نقطة الأهداف المسجلة (29) فارق الأهداف (5).