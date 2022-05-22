شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد 15 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق دورى القسم الثانى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الشيخ، رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، أن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات حدد 15 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى القسم الثانى الجديد موسم 2022 - 2023.

وقال الشيخ، إنه لأول مرة يتم تحديد موعد انطلاق دورى القسم الثانى قبلها بـ4 أشهر تقريبا، حتى تستطيع الأندية التجهيز والاستعداد للموسم المقبل، وهو ما أمر يحسب لمجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة جمال علام، التهنئة لأندية حرس الحدود والداخلية وأسوان بالصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل 2022 _ 2023.

واستطاع فريق الداخلية أن يتأهل للدوري الممتاز من مجموعة القاهرة، فيما صعد أسوان ممثلًا عن أندية الصعيد، قبل أن يلحق بهما حرس الحدود عن مجموعة بحري.