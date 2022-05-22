شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وجوه جديدة على رادار إيهاب جلال قبل إعلان قائمة المنتخب النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال اجتماعاته لحسم قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار، واستقر الجهاز الفنى على استدعاء نفس اللاعبين الذين تم ضمهم للمعسكر الماضى فى مباراتى السنغال بتصفيات كأس العالم بسبب ضيق الوقت.

وتتجه النية لدى الجهاز الفنى لاستدعاء عنصرا أو عنصرين جديدين فى المعسكر المقبل، ويفاضل والجهاز الفنى بين أكثر من اسم لضمهم حسب احتياجاته، وعلى رأسهم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، بعد ظهور الثنائي بمستوى جيد مع فريقيهما فى الفترة الأخيرة، بجانب مصطفى الزنارى مدافع طلائع الجيش وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصري، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.