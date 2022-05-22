شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى الأهلى: لم ولن نتعاقد مع أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أنباء حصول النادي الأهلي على توقيع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، تُلقى بظلالها على سطح الأحداث الكروية المصرية خلال اليومين الماضيين، رغم نفي النادي الأهلي خلال الساعت الماضية على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.

وذهب البعض إلى أن الأهلي يراوغ الكثيرين فى الشارع الكروي بصفقة بن شرقي، وشددوا على أن القلعة الحمراء حسمت الصفقة لصالحها بشكل رسمي.

مصدر في الأهلي حسم الجدل مؤكدا أن القلعة الحمراء أغلقت ملف التعاقد مع بن شرقي تماماً، موضحاً أن اللاعب لن يرتدى القميص الأحمر لأسباب بعيدة عن الكرة، يراها مسئولو الأهلي مُقنعة تماماً لعدم إثارة المشاكل فى النادى الفترة المقبلة حال التعاقد مع اللاعب المغربي.

وأضاف المصدر أنه لا يعرف سبب انتشار شائعة حصول الأهلي على توقيع بن شرقي، مُرجحاً أن تكون هناك أطراف أخرى وراء ترويج هذه الشائعة لتحقيق مكاسب خاصة.

وقال المصدر، إن اللاعب كان معروضاً على النادى منذ فترة، لكن لم ولن يتم التعاقد معه، مُشيراً إلى أن هناك أصواتا كثيرة فى القلعة الحمراء رفضت التعاقد مع اللاعب المغربي لأسباب غير فنية.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن بن شرقي لاعب كبير وإضافة لأى فريق، لكن التفاوض بشأن ضم لاعبين جدد والتعاقد معهم سابق لآوانه.

وفى سياق متصل، أخطر أشرف بن شرقى إدارة الزمالك بأن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، وبعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن انتهاء الموسم الكروي من عدمه، وهو الأمر الذي سبق وحدث مع التونسي فرجاني ساسي الذي رحل في نهاية شهر يونيو وقبل أن ينتهى الموسم في مصر، وانتقل لصفوف الدحيل القطري.

واتبع بن شرقى الإجراءات المتعارف عليها وقام بإخطار إدارة ناديه بموعد انتهاء تعاقده قبل حلوله بفترة كافية، حتى يتمكن النادى الأبيض من توفير البديل أو الاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفارس الأبيض يعاني من نقص عددي منذ انطلاق الموسم بسبب عدم التمكن من إبرام أي صفقات جديدة في ظل إيقاف القيد لفترتين الذي تعرض له النادى الأبيض.