شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى 5 / 1 فى تاريخ المواجهات قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصب تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى وبيراميدز لصالح الفريق السماوي، قبل المباراة التى تجمع الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

والتقى الفريقان من قبل فى 7 مواجهات، حقق بيراميدز الفوز فى خمس منها وخسر مباراة وحيدة وتعادل فى مباراة أخرى. وعلى الصعيد التهديفي سجل بيراميدز 14 هدفا مقابل 5 أهداف للاتحاد السكندرى.

ويحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة للنقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.