شكرا لقرائتكم خبر عن 21 هدفاً فى شباك الشناوى تدق ناقوس الخطر بالأهلي مع غياب البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الفوز الثمين الذى حققه النادي الأهلي على حساب إنبي فى الجولة 15 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي حول فيها الفريق الأحمر تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل من عمر اللقاء، مازالت هناك بعض المراكز التى تحتاج إلى إعادة نظر بشكل عاجل من لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي قبل الميركاتو الصيفي المقبل.

وتعتبر حراسة المرمى فى الأهلي من أكثر المراكز التي تشكل صداعاً مزمناً داخل القلعة الحمراء، خاصة مع الإصابات المتكررة لمحمد الشناوى، الحارس الأساسي للفريق، وكذلك تراجع مستواه فى عدة مباريات وعدم وجود البديل المناسب الذى يمنح الثقة لزملائه فى غياب الشناوي.

شارك محمد الشناوي مع الأهلي فى 24 مباراة خلال الموسم الجارى بجميع البطولات، استقبل خلالها 21 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات فقط.

وبسبب الإصابات غاب الشناوي عن الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات خلال فبراير الماضي، كما غاب الشناوي عن عدة مباريات أخرى منذ بداية الموسم بسبب تكرار الإصابة.

ويلتقى النادى الأهلى ، فى التاسعة مساء 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة، مع الوداد المغربى باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء، في إطار المباراة النهائية في بطولة دورى أبطال أفريقيا.