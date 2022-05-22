شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد مستمر فى حراسة مرمى الزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة أسوان، المحدد لها التاسعة مساء الاثنين فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان فيريرا اعتمد على محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش الماضية فى بطولة الدورى، والتى خسرها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويرغب المدير الفنى للفريق الأبيض استمرار عواد فى حراسة المرمى حتى يستعيد الثقة ويصبح الحارس الأساسى للفريق فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل عدم تجديد محمد أبو جبل تعاقده مع الزمالك، ويقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجارى.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.