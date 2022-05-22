شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية بورسعيد بطلا لدوري الكرة الطائرة جلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج نادى الحرية ببورسعيد بطلا لبطولة الدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس للرجال للموسم الرياضى 2021/2022 التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بعد فوزه على منافسه الشرقية للدخان بنتيجة 3 / 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما.
حصد الشرقية للدخان المركز الثانى والميدالية الفضية بينما حقق نادى العزيمة المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وفى منافسات السيدات حصد فريق الشرقية للدخان المركز الأول بينما جاء في المركز الثانى نادى مبارك بنى سويف واحتل المركز الثالث نادى الجمالية للألعاب الرياضية .
حضر مباريات النهائي مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة حسام الدين مصطفى ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والمهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية وشعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورامى عبد الحميد امين صندوق الاتحاد الرياضي المصرى للمكفوفين والدكتورة هويدا منتدى القائم بأعمال المدير التنفيذى باللجنة المصرية .
أشاد جميع الحضور بالتنظيم المتميز تحت إشراف إيهاب حسانين عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور عادل عرفات أمين الصندوق وصالح الجزار وغريب إدريس أعضاء المجلس وناجى إبراهيم مدير البطولة وأشرف خضر مساعد مدير البطولة .