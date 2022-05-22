الحرية بورسعيد بطلا لدوري الكرة الطائرة جلوس

حصد الشرقية للدخان المركز الثانى والميدالية الفضية بينما حقق نادى العزيمة المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وفى منافسات السيدات حصد فريق الشرقية للدخان المركز الأول بينما جاء في المركز الثانى نادى مبارك بنى سويف واحتل المركز الثالث نادى الجمالية للألعاب الرياضية .

القاهرة - سامية سيد - توج نادى الحرية ببورسعيد بطلا لبطولة الدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس للرجال للموسم الرياضى 2021/2022 التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بعد فوزه على منافسه الشرقية للدخان بنتيجة 3 / 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما.

محمد يوسف

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