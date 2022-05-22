شكرا لقرائتكم خبر عن الوجوه الشابة تبحث عن دور مع الأهلي فى ظل أزمات الغيابات والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مباريات الأهلي الأخيرة التي لعبها الفريق في بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا عن حاجة المارد الأحمر للدفع بالوجوه الشابة خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين الكبار بالفريق.

ويرى كثير من الخبراء والمحللون أن الأهلي يحتاج للاعتماد على لاعبيه الشباب وفي مقدمتهم ، زياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد نصير من أجل مواجهة أزمة الإجهاد التي عانى منها الأهلي الفترة الماضية بجانب لعنة الغيابات التي حرمت المارد الأحمر من بعض لاعبيه المؤثرين.

الأهلي فاز على أنبي أمس ، السبت، بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد المقاولون العرب في الدوري الممتاز وشهدت المباراة تواجد اللاعب الصاعد زياد طارق بعد غياب طويل لأسباب فنية حيث ظهر اللاعب الشاب منذ فترة في بطولة كأس الرابطة وقدم فيها مستوى جيد.

على صعيد متصل ، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق إن الفريق حقق العديد ‏من المكاسب في مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ‏الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، أبرزها إضافة ثلاث نقاط جديدة من خلال الفوز ‏بالمباراة، إلى جانب مشاركة بعض اللاعبين والاطمئنان على آخرين شاركوا خلال المباراة، قبل ‏مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح المدير الفني أن الفريق كان مضغوطًا، وهذا ليس سرا لأنهم يمثلون فريقًا كبيرًا وهو ‏الأهلي، والفريق عاد إلى الفوز من جديد في بطولة الدوري الممتاز بعد أربع مباريات، وجاء ‏الفوز على إنبي في توقيت في غاية الأهمية للفريق.‏

وأضاف موسيماني: «حققنا الفوز على إنبي لأننا تركنا الأعذار، وكان تركيزنا في الفوز فقط على ‏ملعب المقاولون العرب. وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وأكدت لهم أننا سنخوض مباريات ‏على نفس الملعب وعلينا أن نحقق الفوز».‏

وواصل المدير الفني حديثه: «اضطررنا إلى إجراء بعض التعديلات على مراكز اللاعبين في ‏الملعب، وشارك محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة. لسنا بعيدًا عن لقب الدوري، نركز في ‏بطولة إفريقيا في الأيام المقبلة، وبعد العودة من المغرب سنركز في بطولة الدوري الممتاز للتتويج ‏باللقب».‏

وأكد موسمياني أنه بالنسبة له لا يبحث عن أرقام قياسية، ولكن كمدرب كرة قدم يبحث عن الفوز ‏في المباريات، وأن المشجعين الذين تواجدوا في ملعب المقاولون العرب شجعوا الفريق وأنه ‏يهديهم الفوز قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالحديث عن مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال ‏المقرر لها يوم 30 مايو الجاري بالمغرب، قائلًا: «هناك إصابات في الفريق، وفي كأس العالم ‏للأندية تعرضنا لنفس الظروف من خلال النقص العددي في صفوف الفريق، ولم يكن أحد يؤمن ‏بفرصنا ولكن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يكون على قدر المسئولية»