شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل زيارة أسطورة البرازيل رونالدينيو إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل النجم البرازيلي رونالدينيو إلى مصر فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، فى رحلة قصيرة لمدة يومين، لمشاهدة مباراة إيسترن كومباني مع الأهلي فى بطولة الدورى الممتاز.

من المقرر أن يصل رونالدينيو مطار القاهرة فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وسيكون في استقباله مجموعة من نجوم الرياضة فى مصر، ثم يتوجه إلى أحد فنادق الهرم لتناول الغداء، على أن يكون هناك مؤتمر صحفي فى الفندق.

وسيقوم رونالدينيو في صباح الأربعاء برحلة سياحية إلى أهرامات الجيزة، على أن يعود إلى الفندق للاستراحة، ويذهب إلى مشاهدة مباراة إيسترن كومباني والأهلى من الملعب.

وحال تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني سيعقد رونالدينيو مؤتمرا صحفيا قبل مغادرة القاهرة فى ساعات متأخرة من الأربعاء المقبل.

وكان من المنتظر أن تقام مباراة خماسية يشارك فيها النجم البرازيلى رفقة مجموعة من نجوم الرياضة المصرية، إلا أن ضيق الوقت أدى لإلغاء الفكرة.