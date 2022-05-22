شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخاطب الأمن لتحديد أعداد الجماهير فى مباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الجهات الأمنية لتحديد أعداد الجماهير فى مباراة منتخب مصر أمام غينيا، المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل، باستاد القاهرة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

ويسعى اتحاد الكرة للحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة، لتوفير الدعم الجماهيرى للمنتخب الوطنى فى ضربة البداية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا أمام غينيا باستاد القاهرة.

وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب يوم 7 يونيو المقبل إلى مالاوى لمواجهة اثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر.

وبناءً على طلب الاتحاد المصري، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.