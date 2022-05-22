شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يحصد 13 ميدالية فى بطولة كأس العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطني للكيك بوكسينج 13 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة كأس العالم التى أقيمت فى تركيا، وشهدت منافسة 43 دولة بواقع 3200 لاعب، ليحتل الفراعنة المركز الأول ضمن الدول العربية والأفريقية التى شاركت فى المنافسات.

وتوج المنتخب بـ 3 ميداليات ذهبية و2 فضية و8 ميداليات برونزية، وتعد هذه المشاركة الأولى العالمية للمنتخب بعدما تواجد على صدارة المنتخبات الأفريقية والعربية فى البطولة الأفريقية والعربية الأخيرة.

وخلال منافسات بطولة كأس العالم، فاز الثلاثي حمزة شطا وعمرو عادل ومحمد فاروق بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصد الميدالية الفضية كلا من محمد فاروق وإسراء سليمان، فيما كانت الميداليات البرونزية والمركز الثالث من نصيب عمرو عادل ميداليتين، ويوسف كريم ومحمد مصطفى، ويارا ياسر، محمد ماهر، كريم محمد، فارس ثابت.

وحول باقي نتائج البعثة المصرية حصد المركز الخامس 4 لاعبين وهم محمود عقل، يوسف كريم، جودي نبيل، مونكيا رفعت، وفي المركز التاسع صالح صابر، يوسف توني، سما باسم، سعد أبو السعود، روضة مصطفى، محمد عز الدين، محمود خالد، وفي المركز السابع عشر محمود نبيل.

وشارك المنتخب المصري للكيك بوكسينج ببعثة مكون من 34 لاعب ولاعبة في أول مشاركة عالمية للمنتخب الوطني وعدد من أبطال 6 أندية وهى نادي الإعلاميين ونادي المؤسسة العسكرية بالقاهرة، نادي الغابة ونادي المطرية ونادي بولاق الدكرور ونادي 23 يوليو ومركز شباب السنانية بدمياط ونادي بورسعيد ونادي السلام من محافظة المنوفية.

وضمت البعثة المصرية وفد مكون من 34 شخصا من المدربين والحكام واللاعبين، زينب مأمون اداري البعثة، مريم يحيي مدربة منتخب مصر للسيدات، عبدالهادى عبدالسلام، مدرب منتخب مصر للرجال، محمد الزعيم بصفته حكم، إسلام أبوقريش بصفته مدرب، وليد ابراهيم بصفته مدرب، محمد نصر زهرانبصفته مدرب، طه حسين محمد بصفته مدرب، محمد سليمان الشبه بصفته مدرب، أحمد حسن بصفته حكم، محمد نصر بصفته حكم، أحمد حسن محمد بصفته حكم.