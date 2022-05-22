شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يرحب بأكرم توفيق فى مران الأهلي: أخويا الأسد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حسين الشحات، صانع ألعاب النادي الأهلي، بأكرم توفيق ظهير أيمن الفريق بطريقة مميزة على هامش مران الفريق الأحمر، ونشر الشحات فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعه بأكرم توفيق وعلق قائلاً، "حمدلله على السلامة ياخويا.. أخويا الأسد".

ويطير أكرم توفيق لاعب الأهلي إلى قطر خلال أسبوع أو 10 أيام لاستكمال برنامجه التأهيلي فى مركز إسباير المتخصص فى إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي، لاستكمال برنامجه العلاجي بعد جراحة الرباط الصليبي للركبة والتي خضع لها قبل 3 أشهر.

وعاد أكرم توفيق إلى القاهرة من فترة قصيرة بعدما مكث لفترة في قطر للتأهيل وأداء برنامجه العلاجي تحت إشراف أحد الخبراء المتخصصين، على أن يعود اللاعب إلى قطر في الأيام القادمة لاستكمال برنامجه التأهيلي.

ويواصل أكرم توفيق لاعب الأهلي جلسات العلاج الطبيعي في صالة الجيمانزيوم بالنادي ضمن برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهو البرنامج المحدد من قبل الطبيب السويسري الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي.

وعاد أكرم توفيق من قطر منذ فترة لاستكمال برنامجه العلاجي بمقر النادي الأهلي، حيث يخوض المرحلة الثانية من التأهيل والتي تشتمل على أداء تدريبات تقوية في الجيم.