شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عبد الستار صبرى يكشف سر قرار احترافه وابتعاده عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم يرويها عبد الستار صبرى، نجم منتخب مصر ونادي بنفيكا البرتغالي السابق، عن دور الراحل صالح سليم رئيس الأهلى الأسبق فى احترافه بنادى تيرول النمساوى رغم توقيع عبد الستار صبرى للأهلي.

وقال صبري، إنه عندما كان لاعباً فى المقاولون العرب أحضر صالح سليم عرضاً له من تيرول النمساوى لمدة 6 أشهر، لكى يتحول من لاعب هاو إلى محترف، ويمكنه الانتقال للأهلي، موضحاً أنه بعدما توجه إلى النمسا وقدم مستوى مميزاً فوجئ بطلب إدارة النادى باستمراره لموسمين، وتحدث مع صالح سليم الذى رحب بانتقاله للاحتراف الأوروبى واستمراره فى النمسا رغم سابق اتفاقهما على انضمامه للأهلي.

وأكد عبد الستار صبرى أن صالح سليم طلب منه أن يكون التفاوض النهائى فى النادى الأهلي، وبالفعل جاء وفد من نادى تيرول إلى القاهرة وتفاوض مع صالح سليم على استمرارى وقمت بتوقيع العقود داخل مقر النادى الأهلي.