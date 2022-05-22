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علي فرج ونوران جوهر يتأهلان لنهائي بطولة العالم للإسكواش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تأهل علي فرج ونوران جوهر (ثنائي وادي دجلة) للمباراة النهائية لبطولة العالم للإسكواش خلال الفترة بين 13 إلى 22 مايو الجارى بمشاركة 13 لاعبًا والمقامة بمتحف الحضارة.

وتأهل علي فرج للمباراة النهائية لبطولة العالم للإسكواش بعد تغلبه في مباراة نصف النهائي على منافسه المصري، مصطفى عسل بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (8-11) (11-8) (11-8) (6-11) (11-9) في مباراة استمرت 97 دقيقة، وصعدت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر للمباراة النهائية بعد فوزها على نظيرتها الأمريكية، أماندا صبحي بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (5-11) (11-3) (11-6) (15-13) في مباراة استمرت 49 دقيقة.

جدير بالذكر أن قيمة جوائز المادية تصل إلى 550 آلاف دولار للرجال و مثلها للسيدات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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