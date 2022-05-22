عصام عبدالفتاح يحسم الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل الذي أثير حول صحة هدف فوز الأهلي على إنبي في الوقت القاتل للمباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 في الدوري المصري الممتاز أمس السبت.

وقال عصام عبدالفتاح، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور": "هدف الأهلي الثاني أمام إنبي صحيح لأن الكرة هي التي سبقت اللاعب الذي كان هناك شك في تسلله، وبالتالي كان في موقف سليم".

وأضاف: "البعض قال إن رسم خطوط التسلل كان خاطئا أثناء المراجعة عبر تقنية الفيديو وشككوا في ذمم وضمائر الناس".

وواصل: "هناك من يقول إن إنبي خسر أمام الأهلي بفعل فاعل، (لا يا سيدي أنت الغلطان حافظ على لاعيبتك في الملعب)، لا تعلقوا خسائركم على شماعة التحكيم".

وواصل: "الناس اتريقت عليا أنا شخصيا بعد تصريح روح البروتوكول عقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي، قلت روح القانون لأن العدالة هي التي بُنى عليها قانون كرة القدم، العدالة نصل إليها من أي طريق".

وأتم رئيس لجنة الحكام قائلا: "تصريحات الاحتواء الخاصة بالحكم محمد عادل بعد مباراة الأهلي والزمالك سخر منها البعض أيضا، رغم أن هناك محاضرة تسمى "الاحتواء" ندرسها للحكام، محمد عادل كان أدار لقاء القمة بشكل متميز".