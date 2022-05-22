مصدر لمصراوي: تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن لما قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قررت رابطة الأندية المحترفة، الاستجابة لطلب الأهلي وتأجيل مباراة الفريق أمام إيسترن كومباني من أجل توفير الوقت أمام ممثل مصر للاستعداد بشكل جيد لمواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطلب الأهلي تأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني التي كان من المقرر إقامتها 25 مايو الجاري، حتى يحصل على فرصة الاستعداد لمواجهة الوداد البيضاوي التي ستقام في الدار البيضاء.

وأوضح مصدر في تصريحاته لمصراوي أن المباراة تقرر إقامتها 15 يونيو المقبل، بعد أن كان الأهلي قد أبدى استعداده لخوض اللقاء وقت التوقف الدولي المنتظر في بداية الشهر المقبل.

وسيلعب الأهلي بموجب الجدولة الجديدة للمباريات، أمام المصري بالسلوم مباراة كأس مصر موسم 2021-2022، يوم 12 يونيو، وبعد ذلك يوم 15 من الشهر ذاته أمام إيسترن كومباني، ثم يوم 19 مواجهة الزمالك ضمن بطولة الدوري.

ويتوجه الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام 30 مايو على استاد محمد الخامس.