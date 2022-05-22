تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الصفاقسي والترجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض الترجي مباراة صعبة خارج ملعبه أمام مضيفه الصفاقسي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج للدوري التونسي.



ويحتل فريق العاصمة التونسية صدارة جدول الترتيب العام برصيد 16 نقطة، بينما يحل نادي الجنوب خامسا بـ7 نقاط فقط.

ويسعى "شيخ الأندية التونسية" لتحقيق فوز ثمين يقطع به خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب رقم 32 في بطولة الدوري المحلي.

في حين يبحث الصفاقسي عن الصعود للمركز الثالث الذي سيسمح له بالمنافسة على الوصافة المؤهلة للنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الترجي موقعة "الطيب المهيري" بصفوف غير مكتملة، حيث يغيب عنه حارس مرماه معز بن شريفية وصانع الألعاب المغربي صابر بوغرين، بسبب الإصابة.

في المقابل، يفتقد الصفاقسي خدمات المهاجم فراس شواط الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة أيضا.

ومن المنتظر أن يعتمد راضي الجعايدي مدرب الترجي ونبيل الكوكي نظيره في الصفاقسي، على التشكيلتين التاليتين خلال مباراة الكلاسيكو.

التشكيل المتوقع للترجي أمام الصفاقسي

حراسة المرمى: الصدقي الدبشي

الدفاع: رائد الفادع، وعبد القادر بدران، ومحمد أمين توغاي، وإلياس الشتي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، وغيلان الشعلالي، ومحمد علي بن رمضان

الهجوم: أنيس البدري، وأنايو إيوالا، وكينجسلاي إيدوو (محمد علي بن حمودة)

التشكيل المتوقع للصفاقسي أمام الترجي

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: غيث المعروفي، ومحمد النصراوي، وعلاء غرام، وحسام دقدوق

خط الوسط: نابي كامارا، وشادي الهمامي، ووليد القروي، وحسين علي

الهجوم: أيمن الحرزي وإسماعيل دياكيتي