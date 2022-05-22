شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جوميز مع الأندية المصرية قبل إدارة نهائى أفريقيا بين الأهلى والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها 30 مايو الجارى بالمغرب.

ويتكون الطاقم التحكيمى من فيكتور جوميز حكما للساحة، فيما تقرر تعيين الإثيوبي باملاك تيسمبا حكما لتقنية الفيديو، بالإضافة إلى الحكم المساعد الأول: زاخيل ثوسي سيويلا (جنوب إفريقيا) ، الحكم المساعد الثاني: سورو باتسوان (ليسوتو) ، الحكم الرابع :الجنوب أفريقي هيلدر مارتينيز ، حكم فيديو أول: باملاك تيسيما ، الحكم المساعد الأول لتقنية الفيديو: السوداني محمد عبدالله ، الحكم المساعد الثاني لتقنية الفيديو: التونسي هيثم قيراط.

وسبق وأدار فيكتور جوميز 11 مباراة للفرق المصرية، منها 8 للأهلى حقق الفوز فى 5 منها، و3 للزمالك فاز فى اثنتين، بخلاف المباريات التي أدارها للمنتخب المصرى، حيث ادار 6 مباريات منها 5 للمنتخب الأول و واحدة لمنتخب الشباب تحت 20 سنة فاز الفراعنة في 4 مباريات ، و تعادل منتخب الشباب في المباراة الوحيدة التي تولى جوميز إدارتها.