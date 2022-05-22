شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير البيضاء المواجهة المنتظرة بين الزمالك وأسوان، والمحدد لها مساء غد الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

يلعب الزمالك ضد أسوان فى التاسعة مساء الاثنين فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي فيريرا، عن قائمة اللاعبين المختارة للقاء أسوان عقب انتهاء المران، ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد الفنادق بالقاهرة.