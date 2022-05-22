شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلة الزمالك تخضع لفحص "PCR" قبل مواجهة سلاك الغيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة السلة لنادي الزمالك لفحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا "PCR" استعدادا لمواجهة سلاك الغيني.

ومن المقرر أن يخوض الفريق، بعد قليل، مرانه الصباحي ولمدة 60 دقيقة حسب البرنامج المخصص من اللجنة المنظمة للبطولة، وسيكون المران مخصصا للتصويب استعدادا لمواجهة بطل غينيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع سلاك بطل غينيا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة أفريقيا التى تقام بالعاصمة الرواندية كيجالي فى الفترة من 21 وحتى 28 من مايو الجارى.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك، الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد بدني وأحمال.