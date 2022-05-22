أون تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك وسلاك الغينى فى ربع نهائي أفريقيا للسلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فرق كرة السلة بنادى الزمالك مع سلاك الغينى، فى السادسة مساء اليوم، فى ربع نهائي البطولة الأفريقية لكرة السلة التى تقام برواندا وتستمر حتى 28 مايو الجارى.

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسلاك الغينى فى البطولة الأفريقية لكرة السلة عبر شاشتها.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: أحمد عزب، وعمر هشام ، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى ، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، و حازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات ، بالإضافة إلى أيك ديوجو الذى تعرض للإصابة في الركبة.

وحال فوز الزمالك يصعد لنصف النهائي على أن يلتقى مع الفائز من مباراة كيب تاون و المنستيرى التونسى يوم 25 من الشهرالجارى.