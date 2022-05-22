شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يفجر مفاجأة قبل الاجتماع الطارئ للأهلي: الانسحاب من أفريقيا كان واردا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي كان من المقرر أن يناقش انسحاب الفريق من نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري أمام الوداد المغربي، وقال شوبير عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت: فكرة الانسحاب كانت ستطرح اليوم في اجتماع اليوم لأن الاتحاد الأفريقي لم يهتم برسالة الأهلي، عن الحكام والملعب والترتيبات والجماهير، رئيس الاتحاد الأفريقي طلب أن يكون هناك اجتماع بينه وبين الخطيب ولكن رئيس الأهلي كان في استقبال فريق الطائرة، وهذه المحاولة جاءت عن طريق هاني أبو ريدة.

أضاف: رئيس الكاف عاد لطلب اجتماع للمرة الثانية ولكن الخطيب رفض لأنه أرسل إلى الاتحاد الأفريقي خطاب رسمي والكاف لم يرد، ولذلك تم طرح فكرة الانسحاب من المباراة النهائية ولكن رد الاتحاد الأفريقي بالأمس هدأ الأمور نوعاً ما والأهلي اليوم سيتحدث في أمرين، أولهما الحضور الجماهيري لأن الأهلي يطلب 50% من سعة الاستاد وهذا لن يحدث، وتحكيم جوميز للأهلي يعد مكسباً كبيراً لأنه حكم عادل جداً على الرغم من أنه حكم لنا نهائي أفريقيا الذي خسرناه أمام السنغال، لأن الأهلي يبحث عن العدالة.

واختتم شوبير متحدثاً عن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري العام: علمت أن هناك استجابة من رابطة الأندية لخطاب الأهلي بلعب مباراة إيسترن كومباني في فترة التوقف الدولي وهذه مخاطرة كبيرة، وهذا الاقتراح لقي قبولاً من المسؤولين.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً مهماً فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، لعرض آخر تطورات الموقف الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال.

جاء ذلك بعدما عقدت لجنة إدارة الأزمة اجتماعًا ظهر أمس برئاسة محمود الخطيب عبر الڤيديو كونفرانس؛ لمتابعة كافة الأمور، وفى مقدمتها أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يخطر الأهلي بمكان وموعد المباراة حتى الآن .