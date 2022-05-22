شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم معين الشعباني فى 30 مباراة مع المصري قبل مواجهة فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي المصري، بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق، تحدياً جديداص باحثاً عن تصحيح المسار بالدوري العام، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق البورسعيدى لفترة طويلة منذ الفوز الأخير الذي حققه على الأهلي بهدف نظيف، وذلك عندما يصطدم المصري بفريق فيوتشر في مواجهة قوية تجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقاد معين الشعباني النادي المصري منذ بداية الموسم الجاري في 30 مباراة بالدوري العام وكأس الكونفدرالية الأفريقية التي ودعها الفريق البورسعيدي من الدور ربع النهائي على يد نهضة بركان المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب والإياب بنتيجة 3/2.

وحقق الشعباني 10 انتصارات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مباريات أيضاً، كان أكبر فوز حققه المصري تحت قيادة الشعباني هو الفوز على الجونة بثلاثية نظيفة.

ولم يتذوق النادي المصري طعم الانتصارات منذ 43 يوماً في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذي حققه على النادي الأهلي في 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.

وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.

أما في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة قبل الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.