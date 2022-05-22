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القاهرة - سامية سيد - شوبير: الأهلي يفاوض بن شرقي.. والزمالك يسعى لتجديد عقده

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك اتصالاً بين النادي الأهلي وأشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم .

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت:الأهلي يفكر في بن شرقي بالطبع، وهناك جس نبض وكلام بين الطرفين، والأهلي لديه سقف في التعاقدات وينتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، وبالتأكيد هناك كلام بين الطرفين، وفي نفس الوقت الزمالك يفاوض بن شرقي، رغم تراجع مستواه بالفترة الأخيرة لكنه لاعب رائع.

أضاف: بن شرقي لم يوقع للأهلي حتى الآن، لكن وارد جداً بنسبة 50% أن يوقع وهذا يتوقف على سقف تعاقدات الأهلي ولا يريد أن يخسر نجومه بسبب.

وترددت الكثير من الأنباء في الساعات الأخيرة عن توقيع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب نادي الزمالك، للنادي الأهلي، وذلك مع اقتراب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث لم تنجح محاولات مسؤولي الزمالك في إقناع المغربي بالاستمرار مع الفريق لفترة مقبلة.