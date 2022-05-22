الامارات | غوارديولا: فوز سيتي بلقب الدوري يضعه على قدم المساواة مع "يونايتد فيرغسون"

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: فوز سيتي بلقب الدوري يضعه على قدم المساواة مع "يونايتد فيرغسون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا إن فريقه بوسعه مضاهاة عظمة تشكيلة مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون إذا انتزع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمسة مواسم بفوزه على أستون فيلا اليوم. وحقق يونايتد تحت قيادة فيرغسون هذا الإنجاز ثلاث مرات، ليرسخ الفريق نفسه كقوة مهيمنة على كرة القدم الإنجليزية خلال فترة قيادة المدرب الاسكتلندي التي استمرت 26 عاما.

وقال غوارديولا للصحافيين قبل مباراة أستون فيلا "بالطبع سيكون أمرا رائعا (الفوز بأربعة ألقاب في خمسة مواسم). عند وصولي كانت الناس هنا تقول إن الدوري الإنجليزي الممتاز صعب حقا، بل أصعب بطولات الدوري." وأضاف "كان السير أليكس فيرغسون مدرب يونايتد هو الوحيد الذي تمكن من حصد أربعة ألقاب في خمس سنوات. عندما يحدث هذا، فأنت تدرك حجم (تشكيلة) يونايتد في تلك الفترة وكيف تمكن (فيرغسون) من القيام بذلك عدة مرات. نحن على وشك أن نكون جزءا من ذلك وعلينا أن نحاول اغتنام الفرصة".

ويجب أن يفوز سيتي على أرضه في اليوم الأخير ليحقق اللقب متفوقا على ليفربول الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة ويلعب في نفس الوقت أمام ولفرهامبتون واندرارز. وينصب جانب من تركيز غوارديولا بالفعل على الموسم المقبل، حيث استعان سيتي بالمهاجم إرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني هذا الشهر لتعزيز تشكيلته.

ويعتبر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عاما، والذي سجل 29 هدفا مع دورتموند الموسم الماضي، أحد أكثر المواهب تميزا في أوروبا لكن غوارديولا حذر من التوقعات المنتشرة بأن اللاعب الشاب سيقدم مردودا فوريا. وقال "من المهم على نحو خاص معرفة قدرته على التأقلم مع بلد جديد سيتوجه إليه ومنزل جديد وصداقات جديدة.. يجب عليه التكيف مع كافة هذه الأمور. (لكن) أنا متأكد من أنه سيتأقلم بشكل جيد".

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