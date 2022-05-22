تعرف على موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم فريق برشلونة مشواره في الدوري الإسباني، حين يلاقي نظيره فياريال في الجولة 38 من عمر المسابقة، مساء الأحد.



ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، فيما يأتي فياريال سابعا بـ56 نقطة.

يستقبل فريق برشلونة نظيره فياريال في ختام الدوري الإسباني والجولة 38 على ملعب كامب نو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.

وتنقل مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022:

ريال مدريد - 86 نقطة

برشلونة - 73 نقطة

أتلتيكو مدريد - 68 نقطة

إشبيلية - 67 نقطة

ريال بيتيس - 65 نقطة

ريال سوسيداد - 62 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 27 هدفا

ياجو اسباس - سيلتا فيجو - 18 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول - 17 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد – 17 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس – 16 هدفا

إينس أونال - خيتافي - 15 هدفا