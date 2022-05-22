ملبورن سيتي يتأهل إلى نهائي أستراليا الكبير للمرة الثالثة توالياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل ملبورن سيتي إلى نهائي أستراليا الكبير للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه المثير على أديلايد يونايتد بنتيجة 2-1، صباح الأحد.



والتقى الفريقان إيابا في ضيافة ملبورن سيتي، بعد أن احتضن أديلايد مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي.

وفي الإياب تقدم أديلايد في الدقيقة 48 بهدف عن طريق اللاعب زاك كلوج، بينما أدرك ماركو تيليو التعادل (ق 74).

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

واحتاج أصحاب الأرض دقيقتين فقط لتسجيل هدف التقدم، الذي حمل توقيع اللاعب جيمي مكلارين (ق 92).

وتأهل ملبورن سيتي للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، علما بأنه توج بلقب العام الماضي بعد فوزه على سيدني 3-1.

وبذلك يضرب ملبورن سيتي موعدا مع ويسترن يونايتد في الدور النهائي، بعد أن تخطى الأخير عقبة ملبورن فيكتوري في المربع الذهبي أيضا.

وخسر ويسترن يونايتد ذهابا على ملعبه أمام ملبورن فيكتوري بهدف دون رد، قبل أن يرد إيابا بفوز كبير 4-1، اقتنص به بطاقة التأهل للمباراة النهائية.