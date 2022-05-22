تعرف على موعد مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق الترجي رحلة البحث عن الاحتفاط بلقب الدوري التونسي، حين يلاقي نظيره الصفاقسي في الجولة السادسة من مرحلة التتويج.



ويحتل الترجي صدارة جدول ترتيب مجموعة التتويج في الدوري التونسي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي الصفاقسي رابعا بـ5 نقاط.

يستقبل فريق الصفاقسي نظيره الترجي في الجولة 6 من الدوري التونسي، مساء يوم الأحد 22 مايو/ آيار.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث مباراة الترجي والصفاقسي عبر قناة الكاس القطرية على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري التونسي لموسم 2021-2022

الترجي - 13 نقطة

الاتحاد المنستيري - 10 نقاط

النجم الساحلي - 7 نقاط

الصفاقسي - 5 نقاط