"الكاف" يعلن عن حكام مباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال إفريقيا رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مواجهة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لهذا الموسم 2021-2022.



ومن المقرر أن يتقابل الفريق المصري بنظيره المغربي في المباراة النهائية للبطولة يوم 30 مايو على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب.

وقرر "الكاف" إسناد مهمة التحكيم إلى الحكم الجنوب إفريقي، فيكتور جوميز، كحكم ساحة، فيما سيعاونه مواطنه أخيلي سويلا، وسورو فاتسواني من ليسوتو.

وسيكون الأنغولي، هيلدر مارتينيز، الحكم الرابع في طاقم تحكيم المباراة النهائية للبطولة.

وقرر الاتحاد الإفريقي تعيين الحكم الإثيوبي، باملاك تيسيما، القائم بإدارة تقنية الفيديو المساعد "الفار" خلال اللقاء، ويساعده كل من محمد عبدالله من السودان وهيثم قيراط من تونس.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) في مجموع المباراتين، بينما حجز الوداد مقعده في نهائي البطولة بعد تغلبه على بترو أتلتيكو بأربعة أهداف مقابل هدفين.