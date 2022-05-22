ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - حقق النادي الأهلي فوزأً غالياً ومثيراً على فريق إنبي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد "المقاولون العرب"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري.

تقدم إنبي في النتيجة عن طريق لاعبه مصطفى شلبي في الدقيقة 76 بتسديدة رائعة من الضربة الحرة المباشرة على يمين محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، المقدر بـ 7 دقائق، تمكن علي معلول من تسجيل هدف التعادل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة مرتدة من مدافع إنبي.

وفي الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت الضائع، يعود علي معلول ليسجل هدف الأهلي الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعاً عرضية من الجبهة اليمنى، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي على إنبي بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد إنبي عند النقطة 24 في المركز التاسع بجدول الدوري، فيما رفع الأهلي رصيده للنقطة 37 في المركز الثالث.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز الذى حققه الأهلي على إنبي:-

1- الزمالك 41 نقطة الأهداف المسجلة (32) فارق الأهداف (13).

2- بيراميدز 39 نقطة الأهداف المسجلة (29) فارق الأهداف (16).

3- الأهلي 37 نقطة الأهداف المسجلة (34) فارق الأهداف (23).

4- سموحة 34 نقطة الأهداف المسجلة (29) فارق الأهداف (5).

5- فيوتشر 31 نقطة الأهداف المسجلة (32) فارق الأهداف (14).

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6- طلائع الجيش 29 نقطة الأهداف المسجلة (11) فارق الأهداف (3).

قائمة الهدافين:

ما زال أحمد سيد زيزو يتربع على عرش هدافي الدوري المصري.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات السبت كالتالي:



أحمد سيد زيزو الزمالك 11

مروان حمدي سموحة 10

مابولولو الاتحاد السكندري 9

جون أوكويي إيبوكا إنبي 9

محمد هلال البنك الأهلي 7

خالد قمر الجونة 6

علي معلول الأهلي 6

مامادو نياس المقاولون 6

أحمد رفعت فيوتشر 6

أيمن الصفاقسي فيوتشر 6

احمد عاطف فيوتشر 6