اتحاد الكرة يخاطب "الخمسة الكبار" لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى الاتحادات الخمسة الكبرى فى كرة القدم، "الإنجليزى والإسبانى والإيطالى والألمانى والفرنسى" لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك بناءً على طلب القلعة الحمراء.

وتلقى اتحاد الكرة اعتذارا من جانب الاتحاد الألمانى عن إرسال طاقم حكام، بينما ينتظر اتحاد الكرة موقف باقى الاتحادات.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة طلبت فيه تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو في بطولة الدوري العام.

وكشف المصدر أن إدارة النادي أرسلت الخطاب مبكرا لمنح اتحاد الكرة ولجنة الحكام الفرصة لاستقدام طاقم أجنبي على قدر الحدث.

فيما أكد مصدر تحكيمي مطلع أن استقدام الحكام الأجانب لكل الفرق مسموح حالياً فى أى عدد من المباريات، كاشفا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.

وأضاف المصدر، أن اللغط والاعتراض على التحكيم أمر طبيعي، ويحدث فى جميع أنحاء العالم، مستشهدا بواقعتي محمد معروف فى مباراة الزمالك والمصري والذى تم توجيه اللوم له على عدم اللجوء لتقنية الفار، فى الوقت الذى تم فيه توجيه اللوم للحكم أمين عمر عندما استعان بتقنية الفار فى مباراة الأهلي والبنك الأهلي.