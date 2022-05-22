شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسلاك الغينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره سلا الغينى فى ربع نهائي البطولة الأفريقية التي تقام برواندا.

موعد مباراة الزمالك وسلاك الغينى

تقام مباراة الزمالك وسلاك الغينى فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقى المنستيرى التونسى مع كيب تاون الجنوب أفريقى في الثانية والنصف ظهرا.

الصاعدون لربع نهائي البطولة الأفريقية

وصعد الزمالك إلى ربع نهائى بطولة أفريقيا بعد الفوز فى المباريات التى أقيمت فى مجموعة النيل، حيث صعد بجانب الفريق الأبيض كل من فاب وكيب تاون وبترو دى لواناد، ومن مجموعة الصحراء صعد سلا المغربى وسلاك الغينى، والمنستيرى التونسى بالإضافة إلى ار أى جى الرواندى.

قائمة الزمالك في البطولة الأفريقية

وتضم قائمة الزمالك كلا من أحمد عزب، وعمر هشام ، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى، إيك ديوجو، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، و حازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات.