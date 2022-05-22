شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يخطر الزمالك بانتهاء تعاقده في 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر المغربي أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء، إن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، وبعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي من عدمه، وهو الأمر الذي سبق وحدث مع التونسي فرجاني ساسي الذي رحل في نهاية شهر يونيو وقبل أن ينتهى الموسم في مصر، وانتقل لصفوف الدحيل القطري.

واتبع بن شرقى الإجراءات المتعارف عليها وقام بإخطار إدارة ناديه بموعد انتهاء تعاقده قبل حلوله بفترة كافية، حتى يتمكن النادى الأبيض من توفير البديل أو الاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفارس الأبيض يعاني من نقص عددي منذ انطلاق الموسم بسبب عدم التمكن من إبرام أي صفقات جديدة في ظل إيقاف القيد لفترتين الذي تعرض له النادى الأبيض.

في سياق متصل، وضع مسئولو النادى الأهلي الرتوش الأخيرة في الاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقى من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى عدة جلسات مع أشرف بن شرقى، كان آخرها من أيام قليلة، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين، إلا أن اللاعب طلب تأجيل التوقيع لحين انتهاء مدة تعاقده بشكل رسمي مع القلعة البيضاء في 30 من الشهر المقل.

ورغم توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع بن شرقى، إلا أن مصدرا مقربا من اللاعب أكد أنه يمتلك عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، وهو ما دفعه لتأجيل التوقيع لحين الوقوف على أفضل عرض.