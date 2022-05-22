شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بمعلول بطريقة خاصة بعد ثنائية إنبي: أسعد الله صباحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك، احتفاله بحصد الفريق الأحمر لثلاث نقاط ثمينة على حساب إنبي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ليحصد الأهلي 3 نقاط ثمينة في سباق صدارة الدوري العام.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي فيديو لعلي معلول وعلق: أسعد الله صباحكم.

ونجح الأهلى فى تحقيق فوز غالى وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة وما زال في المركز الثالث بالدورى، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى.

تشكيل الأهلي ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.